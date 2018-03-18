ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %

Явка на выборы президента РФ, по последним данным на 18:00, составила 60%.

Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова в информационном центре избирательной комиссии, передает корреспондент ИА «Политика сегодня».

Данные за последние два часа голосования и общая явка станет известна примерно в два, три часа ночи, но без учета избирателей, которые проголосовали за рубежом.

За кресло президента сражаются восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский («Яблоко»).

Ранее появились результаты экзитполов ЦИК.