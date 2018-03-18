Явка на выборах президента РФ в Ленинградской области к 18:00 превысила 56,5 процентов

Председатель избирательной комиссии Ленинградской области Лебединский Михаил сообщил статистику на 18:00, явка достигла показателя 56,75 процентов.

Явка на избирательных участках в Ленинградской области на выборах президента РФ к 18:00 по московскому времени превысила 56,5% и достигла 56,75 %.

Лебединский рассказал, что в день проведения выборов в Ленинградской области было зарегистрировано 7 обращений о нарушениях и 52 обращения с начала проведения предвыборной кампании, некоторые из них связаны с нарушениями порядка голосования.

Непредсказуемая ситуация возникла 18 марта в Мурино, где постоянных избирателей числится 2400 человек, при этом максимальное количество избирателей достигает 2500 избирателей. Желающих принять участие в голосовании оказалось свыше 4 тысяч человек.

Председатель избирательной комиссии по Ленинградской области рассказал, что когда ему стало известно об этой проблеме, было принято решение раскрепить книгу избирательной комиссии. В этой книге список всех избирателей, прикрепленных по месту нахождения. Этим людям помогали собирать заявления.