Финская делегация пожаловалась на угрозы от посла Украины из-за поездки в Крым

Финская делегация, которая находится с визитом в Крыму, получает угрозы от посла Украины в Финляндии.

Об этом в воскресенье сообщает РИА Новости со ссылкой на главу делегации, председателя русско-финской ассоциации дружбы Дарью Скиппари-Смирнову.

Финская делегация впервые находится полуострове после его воссоединения с Российской Федерацией. Семидневный рабочий визит делегатов продлится до 20 марта. Он призван наладить культурные и дружеские связи. Скиппари-Смирнова также отметила, делегация прибыла в Крым, как часть РФ.