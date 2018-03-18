Явка в Новгородской области на 18:00 составила свыше 52 процентов

В Новгородской области по состоянию на 18:00 по местному времени явка избирателей на участки составила 52,41 процента.

Об этом сообщила председатель Избиркома региона Татьяна Лебедева. Она отметила, что для голосования на участки пришли 263 277 граждан, наделенных избирательным правом. По информации комиссии, в ходе голосования серьезных нарушений не было установлено. В статусе наблюдателей на участках области находились 963 человек, большее число из них были направлены от кандидата на пост президента РФ Владимира Путина.