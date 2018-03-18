Выборы Президента 2018
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СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

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Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

 ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %

ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Не опять, а снова. Поедут ли туристы дорогой Египет

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20:34   18 Марта 2018
Россия
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Глава Избиркома Петербурга: На выборах в Северной столице никаких происшествий не произошло

Глава Избиркома Петербурга: На выборах в Северной столице никаких происшествий не произошло

Председатель Избирательной комиссии по Петербургу Виктор Панкевич заявил, что никаких происшествий не произошло. Его слова передает корреспондент ИА «Политика сегодня».

Панкевич рассказал, что в середине дня на многих избирательных участка Северной столицы наблюдались очереди, но в целом члены комиссий справились с работой. По его словам, явка составила около 55,47% , чуть позднее он обещал назвать более точные цифры.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #петербург #политика #явка #выборы2018 #панкевич
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