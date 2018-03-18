Глава Избиркома Петербурга: На выборах в Северной столице никаких происшествий не произошло

Председатель Избирательной комиссии по Петербургу Виктор Панкевич заявил, что никаких происшествий не произошло. Его слова передает корреспондент ИА «Политика сегодня».

Панкевич рассказал, что в середине дня на многих избирательных участка Северной столицы наблюдались очереди, но в целом члены комиссий справились с работой. По его словам, явка составила около 55,47% , чуть позднее он обещал назвать более точные цифры.