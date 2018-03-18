Явка на выборах президента РФ приближается к 60 процентам

Статистика проголосовавших на выборах президента России близится к 60 процентам.

Центральная избирательная комиссия России опубликовала данные статистики на интерактивном экране в информационном центре ЦИК. Согласно их данным, на 18.00 проголосовали 59,93 процентов избирателей.

Ранее сообщалось, что явка проголосовавших избирателей на выборах президента России по статистике ЦИК на 17.00 по московскому времени составила 51.9%.

Сегодня, 18 марта, в России проходят выборы президента РФ. На пост главы государства зарегистрировано восемь кандидатов.