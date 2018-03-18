Выборы Президента 2018
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ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %
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Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

 ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %

ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
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20:33   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Явка на выборах президента РФ приближается к 60 процентам

Явка на выборах президента РФ приближается к 60 процентам

Статистика проголосовавших на выборах президента России близится к 60 процентам.

Центральная избирательная комиссия России опубликовала данные статистики на интерактивном экране в информационном центре ЦИК. Согласно их данным, на 18.00 проголосовали 59,93 процентов избирателей.

Ранее сообщалось, что явка проголосовавших избирателей на выборах президента России по статистике ЦИК на 17.00 по московскому времени составила 51.9%.

Сегодня, 18 марта, в России проходят выборы президента РФ. На пост главы государства зарегистрировано восемь кандидатов.

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #общество #весь мир #явка #выборы - 2018
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