​​​​​​​СМИ: «Голос» копирует на «Карту нарушений» записи с выборов 2012 года

Корреспонденты информагентства «URA.RU» за несколько часов до окончания выборов разоблачили общественную организацию «Голос», выяснив, откуда на «Карте нарушений» взялось более двух тысяч сообщений о нарушениях.

В частности, на портале «URA.RU» сообщается, что, проанализировав «Карту нарушений» ассоциации «Голос», которая была признана в России нежелательным агентом, журналисты обнаружили на ней жалобы от избирателей, точь-в-точь повторяющие, те что были опубликованы на предыдущих президентских выборах в РФ в 2012 году. Агентство разместило в своем разоблачающем материале скриншоты таких повторов.

В частности, на «Карте нарушений» 18 марта 2018 года в 10.30 по московскому времени было размещено сообщение о нарушении, которое заключалось в отказе членов избирательного участка №1148 в городе Березовский, выехать к пожилой избирательнице по адресу улица Исакова 24-49 в связи с тем, что на участке находится много избирателей. Аналогичная жалоба была зарегистрирована 4 марта 2012 года – совпадает и город, и номер избирательного участка, и адрес, куда члены комиссии якобы отказались ехать и причина отказа пожилой избирательнице в голосовании на дому – много избирателей на участке.

Таких повторов журналисты еще до окончания выборов 18 марта отыскали на «Карте нарушений» более 30 штук, все скриншоты представлены в материале.

При этом журналисты связались с координатором «Голоса» на Урале Александром Грезевым и попросили у него прокомментировать появление на «Карте нарушений» заявлений о нарушениях, скопированных с прошлых президентских выборов. Грезев не смог ничего сказать по этому поводу, кроме того, что их вероятно «вбрасывают провокаторы».

В федеральном штабе ассоциации «Голос» по этому поводу заявили, что наносят на «Карту» все нарушения, о которых поступают заявления, после чего проводят проверку. Появление на «Карте» жалоб, скопированных с прошлых выборов, в штабе назвали «неудачной шуткой».