Явка на выборах в РФ превзошла результаты в США, заявил Косачев

Явка на выборах президента в Российской Федерации оказалась выше, чем на выборах главы государства в США.

Соответствующее заявление сделал в воскресенье председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он также отметил, что к настоящему времени явка превысила 50 процентов, при этом сенатор выразил уверенность, что показатель далее превысит и 60 процентов. Кроме того, член Совфеда добавил, что значение президентских выборов в РФ выходит далеко за географические рамки.