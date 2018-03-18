Выборы Президента 2018
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Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

 ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %

ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Более 73 тысяч человек покинули Восточную Гуту за время гумпауз

Более 73 тысяч человек покинули Восточную Гуту за время гумпауз

 Не опять, а снова. Поедут ли туристы дорогой Египет

Не опять, а снова. Поедут ли туристы дорогой Египет
Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

 ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %

ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Более 73 тысяч человек покинули Восточную Гуту за время гумпауз

Более 73 тысяч человек покинули Восточную Гуту за время гумпауз

 Не опять, а снова. Поедут ли туристы дорогой Египет

Не опять, а снова. Поедут ли туристы дорогой Египет
20:37   18 Марта 2018
Россия
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Явка на выборах в РФ превзошла результаты в США, заявил Косачев

Явка на выборах в РФ превзошла результаты в США, заявил Косачев

Явка на выборах президента в Российской Федерации оказалась выше, чем на выборах главы государства в США.

Соответствующее заявление сделал в воскресенье председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он также отметил, что к настоящему времени явка превысила 50 процентов, при этом сенатор выразил уверенность, что показатель далее превысит и 60 процентов. Кроме того, член Совфеда добавил, что значение президентских выборов в РФ выходит далеко за географические рамки.

Автор: Алла Ларионова
#россия #сша #совфед #косачев #политика #выборы2018
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