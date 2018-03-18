Выборы Президента 2018
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Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

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ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Более 73 тысяч человек покинули Восточную Гуту за время гумпауз

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Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

 ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %

ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Более 73 тысяч человек покинули Восточную Гуту за время гумпауз

Более 73 тысяч человек покинули Восточную Гуту за время гумпауз

 Не опять, а снова. Поедут ли туристы дорогой Египет

Не опять, а снова. Поедут ли туристы дорогой Египет
20:25   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Выборы президента России прошли «стерильно» — Блогер Митина   

Выборы президента России прошли «стерильно» — Блогер Митина   

Популярный блогер Дарья Митина сообщила, что выборы главы государства в Москве проходят положительно.

Митина написала опубликовала в своем блоге посте информацию о рекордном количестве зарегистрированных наблюдателей — 3601. Из них не явились на участки всего 124 человека, что составляет 3% от общего количества.

Блогер сообщила своим подписчикам, что в Москве к трем часам дня зарегистрировали 33 нарушения, но их оперативно устранили. Она отметила, что атмосфера, в которой проводят выборы президента РФ «благоприятная и дружественная», читатели с ней согласились.

Девушка резюмировала свое послание тем, что выборы президента России в Москве проходят «стерильно».  

Автор: Екатерина Розина
#москва #россия #политика #общество #весь мир #выборы - 2018
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