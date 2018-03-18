Выборы президента России прошли «стерильно» — Блогер Митина   

Популярный блогер Дарья Митина сообщила, что выборы главы государства в Москве проходят положительно.

Митина написала опубликовала в своем блоге посте информацию о рекордном количестве зарегистрированных наблюдателей — 3601. Из них не явились на участки всего 124 человека, что составляет 3% от общего количества.

Блогер сообщила своим подписчикам, что в Москве к трем часам дня зарегистрировали 33 нарушения, но их оперативно устранили. Она отметила, что атмосфера, в которой проводят выборы президента РФ «благоприятная и дружественная», читатели с ней согласились.

Девушка резюмировала свое послание тем, что выборы президента России в Москве проходят «стерильно».