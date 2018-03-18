Выборы Президента 2018
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 ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %

ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

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20:20   18 Марта 2018
Россия
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Пребывающие под домашним арестом могли беспрепятственно голосовать на выборах

Пребывающие под домашним арестом могли беспрепятственно голосовать на выборах

Подсудимые, которые находятся под домашним арестом в Москве, смогли беспрепятственно проголосовать на выборах президента России. Разрешение на посещение избирательного участка получили все, кто подал заявление.

Об этом в прямом эфире Федерального агентства новостей рассказала зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева. По ее словам, в отличие от следственных изоляторов, где избирательные участки находятся на территории учреждения, несколько сложнее тем, кто помещен судом под домашний арест. Они не имеют права просто так покинуть дом, но в день выборов всем заключенным, кто просили о такой возможности, смогли ее получить.

По словам правозащитницы, также были случаи, когда инвалиды просили доставить урну и бюллетень к ним домой.  Данное право было реализовано и жалоб не было.

«Как известно, существует практика применения электронных браслетов. Они позволяют контролировать, чтобы человек ушел именно на избирательный участок. Кроме того, возможно сопровождение, но его, как правило, в таком случае не применяют», — пояснила Меркачева.

Напомним Федеральное агентство новостей ведет прямой эфир «Выборы Президента РФ-2018» с 10:00 18 марта до 4:00 понедельника.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #выборы2018 #онк #меркачева
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