Пребывающие под домашним арестом могли беспрепятственно голосовать на выборах

Подсудимые, которые находятся под домашним арестом в Москве, смогли беспрепятственно проголосовать на выборах президента России. Разрешение на посещение избирательного участка получили все, кто подал заявление.

Об этом в прямом эфире Федерального агентства новостей рассказала зампредседателя ОНК Москвы Ева Меркачева. По ее словам, в отличие от следственных изоляторов, где избирательные участки находятся на территории учреждения, несколько сложнее тем, кто помещен судом под домашний арест. Они не имеют права просто так покинуть дом, но в день выборов всем заключенным, кто просили о такой возможности, смогли ее получить.

По словам правозащитницы, также были случаи, когда инвалиды просили доставить урну и бюллетень к ним домой. Данное право было реализовано и жалоб не было.

«Как известно, существует практика применения электронных браслетов. Они позволяют контролировать, чтобы человек ушел именно на избирательный участок. Кроме того, возможно сопровождение, но его, как правило, в таком случае не применяют», — пояснила Меркачева.

Напомним Федеральное агентство новостей ведет прямой эфир «Выборы Президента РФ-2018» с 10:00 18 марта до 4:00 понедельника.