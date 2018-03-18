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Экзитполл  ВЦИОМ сообщил об умеренной активности молодежи на выборах

 ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %

ЦИК: Явка на выборах президента РФ на 18:00 достигла 60 %
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

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20:20   18 Марта 2018
Россия
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Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

В Чеченской республике явка избирателей на выборах президента России составила 78,11% по состоянию на 18.00. При этом отмечается, что и после шести вечера на избирательных участках наблюдались очереди.

Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Избиркома по республике Чечня, отмечая, что нарушений на выборах к настоящему времени выявлено не было. На выборах в республике присутствует три с половиной тысячи наблюдателей, в том числе международных.

По данным Избирательного комитета, 25 380 молодых людей в Чечне сегодня впервые проголосовали на выборах главы государства. 54 избирателя, которым исполнилось по 18 лет, получили на избирательных участках подарки, изготовленные сотрудниками Избиркома.

Автор: Александр Люблинский
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