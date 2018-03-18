Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников

Ушел из жизни глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников, ему было 34 года.

Об этом пишет на своей странице в Facebook директор компании по связям с общественностью Елена Кохановская.

В сообщении говорится, что МТС отменяет назначенную на завтра пресс-конференция по итогам 2017 года, компания надеется на понимание.

Кохановская сообщила, что семья Дмитрия Солодовникова еще не приняла решения касательно процедуры прощания.

Солодовников выпускник МГУ. До работы в МТС он занимал пост руководителя отдела по связям со СМИ в компании «ТрансТелеКом».