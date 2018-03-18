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 Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников

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СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

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 Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ

Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ
Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

 Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников

Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

 Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ

Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ
20:04   18 Марта 2018
Россия
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Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников

Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников

Ушел из жизни глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников, ему было 34 года.

Об этом пишет на своей странице в Facebook директор компании по связям с общественностью Елена Кохановская.

В сообщении говорится, что МТС отменяет назначенную на завтра пресс-конференция по итогам 2017 года, компания надеется на понимание.

Кохановская сообщила, что семья Дмитрия Солодовникова еще не приняла решения касательно процедуры прощания.

Солодовников выпускник МГУ. До работы в МТС он занимал пост руководителя отдела по связям со СМИ в компании «ТрансТелеКом».  

Автор: Екатерина Розина
#россия #общество #солодовников
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