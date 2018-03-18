Явка на выборах президента РФ в Подмосковье на 18:00 составила 56,46 процента

Явка на избирательных участках в Подмосковье на выборах президента РФ на 18:00 превысила 56%. Об этом сообщила журналистам глава Мособлизбиркома Ирина Коновалова.

По ее словам, по ситуации на 18:00 из включенных в списки 5 752 836 избирателей проголосовали 3 247 900, что составило 56,46%.

В Московской области в 8:00 18 марта открылось 4225 избирательных участков. Еще 14 участков начали работу раньше установленного срока — это там, где голосуют военнослужащие, а также участки на территории аэропортов Домодедово и Шереметьево. Все участки завершат работу в 20:00.