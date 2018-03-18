В ЦИК рассказали о попытках провокаций на выборах

Член Центральной избирательной комиссии Василий Лихачев рассказал о провокациях на выборах президента РФ в 2018 году.

По его словам, попытки провокаций во время голосования на выборах президента России наблюдались в Новой Зеландии, США и ряде других точек мира. Кроме того, он упомянул и о ситуации на Украине, где полиция не пустила россиян голосовать.

«Украинская сторона в рамках действующего соглашения должна была обеспечить меры для голосования», — напомнил он.

По словам Лихачева, чрезвычайно важно в ближайшее время проинформировать генсека ООН, уполномоченных по правам человека совета Европы и ОБСЕ, поставить этот вопрос на консультации России и Киева, нужно задействовать потенциал парламентской дипломатии.