Выборы Президента 2018
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Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

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 Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников

Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

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19:49   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Свыше 1,2 миллион человек наблюдают за трансляцией выборов президента РФ

Свыше 1,2 миллион человек наблюдают за трансляцией выборов президента РФ

Примерно 1,212 миллиона человек пользовались открытым порталом трансляции видеонаблюдения за выборами президента РФ.

Такие данные на 17.30 сообщили в «Ростелекоме» РИА Новости.

«Ростелеком» — единственный исполнитель услуг по организации видеонаблюдения на выборах президента РФ. Портал для видеонаблюдения за выборами президента России нашвыбор2018.рф был создан и запущен «Ростелекомом» 15 марта. Этот ресурс позволяет жителям из любых регионов России наблюдать за тем, как проходят выборы. Трансляция началась с 23.00 17 марта по московскому времени. 

В отличие от предыдущих выборов, в 2018 году все избирательные участки оснащены системой видеонаблюдения и транслируют видео онлайн.

Суммарно «Ростелеком» организовал видеонаблюдение более чем 43 тысячах участковых избирательных комиссий. Трансляция проходит в течение 72 часов непрерывно, начиная с момента открытия избирательных участков и до завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов.

Напомним, что в 2012 году впервые было организовано видеонаблюдение за ходом выборов президента РФ. Тогда этим занимался тоже «Ростелеком». 

Автор: Екатерина Розина
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