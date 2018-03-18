Свыше 1,2 миллион человек наблюдают за трансляцией выборов президента РФ

Примерно 1,212 миллиона человек пользовались открытым порталом трансляции видеонаблюдения за выборами президента РФ.

Такие данные на 17.30 сообщили в «Ростелекоме» РИА Новости.

«Ростелеком» — единственный исполнитель услуг по организации видеонаблюдения на выборах президента РФ. Портал для видеонаблюдения за выборами президента России нашвыбор2018.рф был создан и запущен «Ростелекомом» 15 марта. Этот ресурс позволяет жителям из любых регионов России наблюдать за тем, как проходят выборы. Трансляция началась с 23.00 17 марта по московскому времени.

В отличие от предыдущих выборов, в 2018 году все избирательные участки оснащены системой видеонаблюдения и транслируют видео онлайн.

Суммарно «Ростелеком» организовал видеонаблюдение более чем 43 тысячах участковых избирательных комиссий. Трансляция проходит в течение 72 часов непрерывно, начиная с момента открытия избирательных участков и до завершения подсчета голосов и подписания соответствующих протоколов.

Напомним, что в 2012 году впервые было организовано видеонаблюдение за ходом выборов президента РФ. Тогда этим занимался тоже «Ростелеком».