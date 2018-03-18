Выборы-2018: явка по России на 19:00 составляет 59,5 процентов
Информация приведена по состоянию на 19:00 по московскому времени, передает ТАСС.
Информационный центр ЦИК РФ сообщил, что явка избирателей на президенстких выборах составляет 59,5%. За пост российского лидера борются восемь кандидатов.
Василий Лихачев: на выборах Президента России работают 1529 международных наблюдателей из 115 стран и 14 международных организаций. Международные эксперты работают в 59 субъектах Российской Федерации. pic.twitter.com/UxoQEMTpIU— ЦИК России (@CIKRussia) March 18, 2018