Выборы-2018: явка по России на 19:00 составляет 59,5 процентов

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

Регионы центральной части России, в том числе Москва, не стали исключением в общем тренде выборов 18 марта 2018 года. Как и в подавляющем количестве областей, республик, краев и округов, здесь зафиксирован рост явки.