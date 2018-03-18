Высокая явка на выборы говорит о хорошей работе ЦИК — Памфилова

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что высокая явка на выборы президента РФ свидетельствует о хорошей работе Центризбиркома по информированию граждан.

По данным на экране в информцентре ЦИК, явка приближается к показателю 59 процентов. К 18.44 по московскому времени явка проголосовавших избирателей достигла 58,88 процентов.

Памфилова резюмировала, что работа ЦИК была проведена не зря. Она рассказала, что в этом году комиссия провела беспрецедентную информационную кампанию и выразила надежду, что люди ее услышали.