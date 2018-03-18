Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ

В столице Канады у посольства РФ встал в одиночный пикет человек с флагом Украины, протестующий против выборов президента России в Торонто. Он попал в объектив камеры оператора канала NewsFront.

Во время выборов в Торонто к зданию посольства России пришла «группа поддержки» в лице всего одного человека. Пользователи соцсетей, комментируя происходящее, написали под видео: «правда в одном лице».

Как сообщил ранее пресс-секретарь посольства РФ в Канаде Кирилл Калинин, россияне смогут проголосовать на выборах президента 18 марта в пяти городах. Он отметил, что безопасность в день выборов будут обеспечивать службы посольства и генеральных консульств в плотном сотрудничестве с канадской полицией.