Выборы-2018: волонтеры помогли проголосовать пенсионерам и инвалидам

Представители комиссий заранее обзвонили маломобильных избирателей и рассказали о такой возможности.

Волонтеры помогли пенсионерам и инвалидам проголосовать на президентских выборах. Для маломобильных граждан организовали голосование на дому, однако многие из них пришли на избирательный участок.

По информации региональных избиркомов, помощь волонтеров значительно повлияла на явку избирателей. Более трех тысяч сахалинцев проголосовали, не выходя из дома. В мероприятии, получившем название «Дорога на выборы», поучаствовала тысяча волонтеров.