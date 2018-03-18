Выборы Президента 2018
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Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

 Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников

Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

 Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ

Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ
Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

 Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников

Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

 Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ

Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ
19:15   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Выборы-2018: волонтеры помогли проголосовать пенсионерам и инвалидам

Выборы-2018: волонтеры помогли проголосовать пенсионерам и инвалидам

Представители комиссий заранее обзвонили маломобильных избирателей и рассказали о такой возможности.

Волонтеры помогли пенсионерам и инвалидам проголосовать на президентских выборах. Для маломобильных граждан организовали голосование на дому, однако многие из них пришли на избирательный участок.

По информации региональных избиркомов, помощь волонтеров значительно повлияла на явку избирателей. Более трех тысяч сахалинцев проголосовали, не выходя из дома. В мероприятии, получившем название «Дорога на выборы», поучаствовала тысяча волонтеров.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #цик #общество #выборы2018
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