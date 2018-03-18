Свыше десятка уголовных дел уже заведено в связи с нарушениями на выборах

Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил журналистам, что на сегодняшний день заведено 13 уголовных и 775 административных дел, так или иначе связанных с избирательным правом. Семь материалов уже переданы в Следственный комитет.

По Горового, обеспечением безопасности на избирательных участках занимается 356 тысяч сотрудников МВД и Росгвардии. Кроме того, дополнительно были привлечены 52 тысячи человек из добровольных народных дружин и казачества и 21 тысяча сотрудников частных охранных предприятий.