Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

 Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников

Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

 Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ

Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ
Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

 Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников

Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

 Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ

Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ
19:05   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
67

Свыше десятка уголовных дел уже заведено в связи с нарушениями на выборах

Свыше десятка уголовных дел уже заведено в связи с нарушениями на выборах

Первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил журналистам, что на сегодняшний день заведено 13 уголовных и 775 административных дел, так или иначе связанных с избирательным правом. Семь материалов уже переданы в Следственный комитет.

По Горового, обеспечением безопасности на избирательных участках занимается 356 тысяч сотрудников МВД и Росгвардии. Кроме того, дополнительно были привлечены 52 тысячи человек из добровольных народных дружин и казачества и 21 тысяча сотрудников частных охранных предприятий.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #нарушения #криминальная хроника #мвд рф #выборы2018 #горовой
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России Россия
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России
Регионы центральной части России, в том числе Москва, не стали исключением в общем тренде выборов 18 марта 2018 года. Как и в подавляющем количестве областей, республик, краев и округов, здесь зафиксирован рост явки.
17:36   18 Марта 2018
59662
Дело техники. Как в Люберцах поймали нарушителей на выборах Россия

Дело техники. Как в Люберцах поймали нарушителей на выборах

17:10   18 Марта 2018
802
Выборы-2018: как голосовали российские звезды Выборы президента 2018

Выборы-2018: как голосовали российские звезды

16:42   18 Марта 2018
288
Ведущий Кузичев о своих первых выборах: Камчатка, флот, шок Россия

Ведущий Кузичев о своих первых выборах: Камчатка, флот, шок

13:43   18 Марта 2018
329
Новости smi2.ru
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

 И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

 Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

 Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах