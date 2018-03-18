Выборы Президента 2018
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Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ
Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

 Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников

Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

 Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ

Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ
19:09   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
339

Явка на выборах президента РФ приближается к 58 процентам

Явка на выборах президента РФ приближается к 58 процентам

Статистика проголосовавших на выборах президента России близится к 58 процентам.

Центральная избирательная комиссия России опубликовала данные статистики на интерактивном экране в информационном центре ЦИК. Согласно их данным, на 18.30 по Москве проголосовали 57,74% избирателей.

Ранее сообщалось, что явка проголосовавших избирателей на выборах президента России по статистике ЦИК на 17.00 по московскому времени составила 51.9%.

Сегодня, 18 марта, в России проходят выборы президента РФ. На пост главы государства зарегистрировано восемь кандидатов.

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #цик #общество #явка #выборы2018
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