Явка на выборах президента РФ приближается к 58 процентам

Статистика проголосовавших на выборах президента России близится к 58 процентам.

Центральная избирательная комиссия России опубликовала данные статистики на интерактивном экране в информационном центре ЦИК. Согласно их данным, на 18.30 по Москве проголосовали 57,74% избирателей.

Ранее сообщалось, что явка проголосовавших избирателей на выборах президента России по статистике ЦИК на 17.00 по московскому времени составила 51.9%.

Сегодня, 18 марта, в России проходят выборы президента РФ. На пост главы государства зарегистрировано восемь кандидатов.