Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

 Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников

Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

 Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ

Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ
Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

 Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников

Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

 Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ

Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ
18:54   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
56

Посол РФ в США заявил о провокациях во время досрочных выборов в Америке

Посол РФ в США заявил о провокациях во время досрочных выборов в Америке

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил в воскресенье, 18 марта, о провокациях во время проведения досрочных выборов президента России в Америке.

Антонов поделился, что факты провокаций имели место быть, в качестве примера он привел здание, в котором должны были проводить выборы, его облили «гадостью».

Он рассказал, что людям, которые предоставляли помещения для голосования, угрожали и обещали устроить проблемы. Политик подчеркнул, что российские дипломаты, находящиеся на службе в США, сделали все возможное для качественной организации проведения выборов. По его словам, на избирательном участке, который организовали на территории посольства, в роли наблюдателей выступают «представители различных партий». Антонов выразил уверенность в том, что все российские законы будут выполнены и выборы пройдут так, как и положено.

Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #общество #весь мир #провокации #досрочные выборы #выборы2018
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России Россия
И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России
Регионы центральной части России, в том числе Москва, не стали исключением в общем тренде выборов 18 марта 2018 года. Как и в подавляющем количестве областей, республик, краев и округов, здесь зафиксирован рост явки.
17:36   18 Марта 2018
59662
Дело техники. Как в Люберцах поймали нарушителей на выборах Россия

Дело техники. Как в Люберцах поймали нарушителей на выборах

17:10   18 Марта 2018
802
Выборы-2018: как голосовали российские звезды Выборы президента 2018

Выборы-2018: как голосовали российские звезды

16:42   18 Марта 2018
288
Ведущий Кузичев о своих первых выборах: Камчатка, флот, шок Россия

Ведущий Кузичев о своих первых выборах: Камчатка, флот, шок

13:43   18 Марта 2018
329
Новости smi2.ru
Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

Наблюдай за наблюдателями. Какую смехотворную ерунду могут представить в качестве нарушений

 И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

 Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

Последнее прощай. Теперь Украине не стоит надеяться на членство в ЕС

 Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах

Как началось, так и закончилось, или Фактчекинг «нарушений» на выборах