Посол РФ в США заявил о провокациях во время досрочных выборов в Америке

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил в воскресенье, 18 марта, о провокациях во время проведения досрочных выборов президента России в Америке.

Антонов поделился, что факты провокаций имели место быть, в качестве примера он привел здание, в котором должны были проводить выборы, его облили «гадостью».

Он рассказал, что людям, которые предоставляли помещения для голосования, угрожали и обещали устроить проблемы. Политик подчеркнул, что российские дипломаты, находящиеся на службе в США, сделали все возможное для качественной организации проведения выборов. По его словам, на избирательном участке, который организовали на территории посольства, в роли наблюдателей выступают «представители различных партий». Антонов выразил уверенность в том, что все российские законы будут выполнены и выборы пройдут так, как и положено.