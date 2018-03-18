Наблюдатели от штаба Путина зафиксировали около 200 нарушений на выборах — Кондрашов

Наблюдатели от избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина зафиксировали около 200 нарушений в ходе голосования на президентских выборах по состоянию на 18:00, но не будут передавать жалобы в ЦИК. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова.

По его словам, у наблюдателей накопились «десятки и десятки поводов» направить жалобу. Однако штаб не подал в ЦИК ни одной жалобы против какого-либо из кандидатов. Кондрашов заверил, что они и не будет поданы, так как штаб намерен «сохранить верность выбранному политическому курсу».