Выборы Президента 2018
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 Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ

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Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

 Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников

Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

 Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ

Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ
18:51   18 Марта 2018
Россия
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Наблюдатели от штаба Путина зафиксировали около 200 нарушений на выборах — Кондрашов

Наблюдатели от штаба Путина зафиксировали около 200 нарушений на выборах — Кондрашов

Наблюдатели от избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина зафиксировали около 200 нарушений в ходе голосования на президентских выборах по состоянию на 18:00, но не будут передавать жалобы в ЦИК. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова.

По его словам, у наблюдателей накопились «десятки и десятки поводов» направить жалобу. Однако штаб не подал в ЦИК ни одной жалобы против какого-либо из кандидатов. Кондрашов заверил, что они и не будет поданы, так как штаб намерен «сохранить верность выбранному политическому курсу».

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #путин #политика #выборы2018 #кондрашов
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