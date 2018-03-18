Выборы Президента 2018
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Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

 Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников

Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

 Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ

Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ
Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

 Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников

Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

 Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ

Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ
18:57   18 Марта 2018
Россия
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В ЦИК назвали нарушением международного права недопуск россиян на выборы на Украине

В ЦИК назвали нарушением международного права недопуск россиян на выборы на Украине

Член ЦИК Сергей Сироткин назвал блокирование доступа россиян на Украине на избирательные участки для голосования на выборах президента РФ грубейшим нарушением международного права. Об этом он заявил во время пресс-конференции в ЦИК, вечером 18 марта. 

«Они вмешиваются в наши внутренние дела, ответ будет на это. Такие вещи без внимания не остаются», — заявил он. 

Ранее украинская полиция не пустила граждан РФ в здания диппредставительств для голосования на выборах президента.

Автор: Олег Королев
#голосование #цик #выборы2018
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