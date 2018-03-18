В ЦИК назвали нарушением международного права недопуск россиян на выборы на Украине

Член ЦИК Сергей Сироткин назвал блокирование доступа россиян на Украине на избирательные участки для голосования на выборах президента РФ грубейшим нарушением международного права. Об этом он заявил во время пресс-конференции в ЦИК, вечером 18 марта.

«Они вмешиваются в наши внутренние дела, ответ будет на это. Такие вещи без внимания не остаются», — заявил он.

Ранее украинская полиция не пустила граждан РФ в здания диппредставительств для голосования на выборах президента.