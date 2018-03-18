Выборы Президента 2018
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 Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников

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 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

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Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

 Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ

Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ
Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

 Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников

Скончался глава пресс-службы МТС Дмитрий Солодовников
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

 Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ

Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ
18:54   18 Марта 2018
Россия
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Выборы-2018: член ЦИК РФ рассказал о провокациях в Новой Зеландии и США

Выборы-2018: член ЦИК РФ рассказал о провокациях в Новой Зеландии и США

Член Центральной избирательной комиссии РФ Василий Лихачев сообщил, что попытки провокаций при голосовании россиян на президентских выборах были не только на территории украинского государства.

По его словам, попытки провокации были в Новой Зеландии, США и других странах. Лихачев лично изучает ситуацию по США. В воскресенье, 18 марта, россияне выбирают президента страны. 

 

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #сша #украина #цик #общество #выборы2018
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