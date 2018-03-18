Выборы-2018: член ЦИК РФ рассказал о провокациях в Новой Зеландии и США
Член Центральной избирательной комиссии РФ Василий Лихачев сообщил, что попытки провокаций при голосовании россиян на президентских выборах были не только на территории украинского государства.
По его словам, попытки провокации были в Новой Зеландии, США и других странах. Лихачев лично изучает ситуацию по США. В воскресенье, 18 марта, россияне выбирают президента страны.
В ночь на 18 марта силы полиции и национальной гвардии Украины оцепили здание Посольства России в Киеве. Смонтированы металлические ограждения, блокируется движение пешеходов и автотранспорта. Подъезды к дипмиссии перекрыты автобусами и грузовиками.— RusEmbassy Ukraine (@RusembUkraine) March 18, 2018
Продолжается блокирование Посольства силами нацгвардии и полиции. Граждан России на избирательный участок по-прежнему не допускают.— RusEmbassy Ukraine (@RusembUkraine) March 18, 2018