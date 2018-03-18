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СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

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19:00   18 Марта 2018
Россия
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Минобороны РФ: 98% военнослужащих проголосовали на выборах президента

Минобороны РФ: 98% военнослужащих проголосовали на выборах президента

Отказов от голосования среди военных не было.

Явка на выборах президента РФ среди военнослужащих составила 98%. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ, генерал армии Николай Панков, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

«Мы установили взаимодействие с избирательными комиссии, предоставили все необходимые сведения. Решили вопросы доставки из воинских частей до избирательных участков. Отказов от голосования среди военнослужащих не было», — заявил замглавы МИД.  

Член Центризбиркома Сергей Сироткин разъяснил сообщения о якобы специальных подвозах избирателей.

«Мы должны обеспечить нашим гражданам путь к участку, оказывать содействие не возбраняется. То же касается и военных. Если воинская часть находится за 10–15 км от участка, то каким образом военнослужащие должны проголосовать? Попытка высосать из пальца проблемные вопросы ни к чему не приведет», — сказал член ЦИК. 

По информации заместителя командующего Черноморским флотом по работе с личным составом Юрия Ореховского, явка среди военнослужащих на 18.00 по московскому времени составила 98,9%. Избирательный участок на флоте организован в здании военного клинического госпиталя. Ореховский подчеркнул, что для черноморцев сегодняшний день особенный, так как выборы президента РФ совпали с четвертой годовщиной возвращения в Россию Крыма и Севастополя.

В 20.00 военнослужащие примут участие  в торжественном митинге у мемориала защитников Севастополя.

 

 

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #минобороны #общество #черноморский флот #выборы2018
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