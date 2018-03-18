Минобороны РФ: 98% военнослужащих проголосовали на выборах президента

Отказов от голосования среди военных не было.

Явка на выборах президента РФ среди военнослужащих составила 98%. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ, генерал армии Николай Панков, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

«Мы установили взаимодействие с избирательными комиссии, предоставили все необходимые сведения. Решили вопросы доставки из воинских частей до избирательных участков. Отказов от голосования среди военнослужащих не было», — заявил замглавы МИД.

Член Центризбиркома Сергей Сироткин разъяснил сообщения о якобы специальных подвозах избирателей.

«Мы должны обеспечить нашим гражданам путь к участку, оказывать содействие не возбраняется. То же касается и военных. Если воинская часть находится за 10–15 км от участка, то каким образом военнослужащие должны проголосовать? Попытка высосать из пальца проблемные вопросы ни к чему не приведет», — сказал член ЦИК.

По информации заместителя командующего Черноморским флотом по работе с личным составом Юрия Ореховского, явка среди военнослужащих на 18.00 по московскому времени составила 98,9%. Избирательный участок на флоте организован в здании военного клинического госпиталя. Ореховский подчеркнул, что для черноморцев сегодняшний день особенный, так как выборы президента РФ совпали с четвертой годовщиной возвращения в Россию Крыма и Севастополя.

В 20.00 военнослужащие примут участие в торжественном митинге у мемориала защитников Севастополя.