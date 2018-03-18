Выборы Президента 2018
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Пребывающие под домашним арестом могли беспрепятственно голосовать на выборах

Пребывающие под домашним арестом могли беспрепятственно голосовать на выборах

 Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

 Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ

Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ
Пребывающие под домашним арестом могли беспрепятственно голосовать на выборах

Пребывающие под домашним арестом могли беспрепятственно голосовать на выборах

 Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Чечне к 18 часам составила 78 процентов
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

Овечкин проголосовал на выборах президента в Вашингтоне

 Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ

Человек с флагом Украины пытался помешать проведению выборов президента РФ
18:36   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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ЦИК вдвое увеличила количество операторов в день проведения выборов 

ЦИК вдвое увеличила количество операторов в день проведения выборов 

Центральная избирательная комиссия России вдвое увеличила число операторов информационно-справочного центра ЦИК в день проведения голосования на выборах президента России.

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что в данный момент 400 человек работают в call-центре. Сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сегодня, 18 марта, в Российской Федерации проходят президентсткие выборы. На пост главы государства зарегистрировано восемь кандидатов.

Явка проголосовавших избирателей на выборах президента России по статистике ЦИК на 17.00 по московскому времени составила 51.9%.

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #цик #выборы - 2018
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