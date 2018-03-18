ЦИК вдвое увеличила количество операторов в день проведения выборов 

Центральная избирательная комиссия России вдвое увеличила число операторов информационно-справочного центра ЦИК в день проведения голосования на выборах президента России.

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что в данный момент 400 человек работают в call-центре. Сообщает агентство городских новостей «Москва».

Сегодня, 18 марта, в Российской Федерации проходят президентсткие выборы. На пост главы государства зарегистрировано восемь кандидатов.

Явка проголосовавших избирателей на выборах президента России по статистике ЦИК на 17.00 по московскому времени составила 51.9%.