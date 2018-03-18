Асад встретился с бойцами армии Сирии на передовой в Восточной Гуте

Арабские СМИ опубликовали фото президента Сирии Башара Асада во время встречи с бойцами правительственной армии на передовой в районе Восточной Гуты.

Правительственная армия Сирии продолжает зачистку территории страны от остатков группировок боевиков. Одна из наиболее тяжелых ситуаций складывается в городе Восточная Гута, где бандформирования насильно удерживали мирное население.

Как ранее сообщил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин, по гуманитарным коридорам уже вышли более 68 тысяч человек.