Выборы-2018: ЦИК зафиксировал небольшое количество жалоб на нарушения

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что на все «существенные» жалобы ЦИК отреагировал.

По ее словам, сообщений о нарушениях в ходе дня голосования на президентских выборах поступило немного. Памфилова отметила, если «размести мусор», то на все существенные жалобы Центризбирком России отреагировал.