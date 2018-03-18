Выборы-2018: ЦИК зафиксировал небольшое количество жалоб на нарушения
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщила, что на все «существенные» жалобы ЦИК отреагировал.
По ее словам, сообщений о нарушениях в ходе дня голосования на президентских выборах поступило немного. Памфилова отметила, если «размести мусор», то на все существенные жалобы Центризбирком России отреагировал.
Для работы в Информационном центре ЦИК России аккредитовано 1649 журналистов. Из них 1200 – представители российских СМИ, 449 – зарубежных.— ЦИК России (@CIKRussia) March 18, 2018