ПА ОБСЕ обеспокоена тем, что граждан РФ на Украине не допускают на избирательные участки

Парламентская ассамблея ОБСЕ заявила об обеспокоенности тем фактом, что российских граждан на Украине не пускают в диппредставительства для голосования на выборах президента страны. Об этом заявил журналистам директор по коммуникациям ПА ОБСЕ Нэт Перри.

По его словам, еще накануне от имени ассамблеи было направлено письмо постоянному представителю Киева при ОБСЕ Игорю Прокопчуку. Европейские парламентарии призвали власти Украины обеспечить голосование россиян и рекомендовали избегать провокаций.

Однако также Перри заявил, что мандат ПА ОБСЕ касается лишь оценки выборов в России, а не за ее пределами. Поэтому голосование российских граждан на Украине является двусторонним вопросом Москвы и Киева.

Ранее стало известно, что россиян не допускают на избирательные участки в посольство РФ в Киеве и генконсульства в Одессе, Львове и Харькове. Здания диппредставительств оцеплены нацгвардией и полицией, которые пропускают внутрь только сотрудников. К блокаде также подключились националисты.