ЦИК: Предварительные итоги по явке на выборы президента РФ будут известны ночью

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, когда будут озвучены показатели по явке на выборы президента РФ по состоянию на 18:00. Об этом она заявила на пресс-конференции в ЦИК вечером, 18 марта.

По словам Памфиловой, предварительные результаты озвучат в 19:00. Остальное будет известно утром 19 марта. В настоящее время идет счет избирателей, которые пришли до 18:00.

Кроме того, она поблагодарила все, кто старался, чтобы участки были обеспечены средствами безопасности.

Член ЦИК Валерий Крюков отметил, что точная явка станет известна, когда введут протокол.

«Мы предполагаем ,что точное число будет между 2–3 часами ночи», — добавил он. — Это еще без «зарубежки».

Памфилова выразила надежду, что к середине ночи, в ЦИК будет максимальное понимание по результатам.