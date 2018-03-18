Националисты забросали яйцами здание генконсульства России в Киеве
Несколько десятков участников националистического движения забросали яйцами здание генконсульства России в Киеве.
Об этом сообщает ТАСС.
В сообщении указано, что в настоящий момент порядка 50 полицейских и бойцов Национальной гвардии находятся у дипломатического представительства России в Киеве.
Напомним, что у здания консульства организовали акцию «Народное прекращение дипломатических отношений с Россией».
До этого сообщалось о перекрытии полицией Воздухофлотского проспекта в Киеве около посольства России. Там проходил митинг националистов.