Явка на выборах президента России составила 51,9 процентов

ЦИК опубликовал данные статистики на пять часов вечера по московскому времени.

Явка проголосовавших избирателей на выборах президента России по статистике ЦИК на 17.00 по московскому времени составила 51.9%.

Данные представили на экране в информационном центре ЦИК в Москве.

Ранее Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщала о том, что явка россиян в воскресенье, 18 марта, к десяти утра оказалась самой высокой за последние 18 лет.