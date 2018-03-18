СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ осуществляют усиленное патрулирование в районе дипломатических представительств России на Украине в связи с выборами президента РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.

Как говорится в сообщении, наблюдатели миссии осуществляют «временно усиленное патрулирование» вблизи дипломатических представительств РФ в Киеве, Харькове, Львове и Одессе. При этом в ОБСЕ подчеркнули, что мониторинг избирательного процесса наблюдатели не осуществляют.

«Результаты наблюдений будут отражены в ежедневных отчетах миссии, которые доступны на сайте ОБСЕ на трех языках (английском, русском, украинском)», — отметили в пресс-службе.

В пятницу глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что режим охраны российских диппредставительств на территории страны — в Киеве, Харькове, Львове и Одессе — не будет «предусматривать доступ к этим объектам граждан РФ для голосования на выборах». В ночь накануне выборов здания посольства России в Киеве и генконсульств в Одессе, Харькове и Львове были оцеплены силовиками. Также к блокированию диппредсавительств подключились националисты. В итоге участие в голосовании пока смогли принять только дипломаты и работники посольства и генконсульств.

По данным Центризбиркома России, на консульском учете на Украине стоят 72 тысячи граждан РФ совершеннолетнего возраста.