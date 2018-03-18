Выборы-2018: явка в Магаданской области на 18:00 превысила 65 процентов
Информация приведена по состоянию на 18:00 по местному времени.
Центральная избирательная комиссия РФ сообщила, что в воскресенье, 18 марта, к шести часам вечера в Магаданской области явка избирателей на президенстких выборах составила 65, 72%.
Средняя явка на выборах Президента Российской Федерации составляет 51,9 %. Теперь на экранах Информационного центра данные по явке будут обновляться раз в 3 минуты.— ЦИК России (@CIKRussia) March 18, 2018