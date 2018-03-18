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 Выборы-2018: явка в Тыве на 18:00 превысила 83 процента

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СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

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17:53   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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DJ Грув поделился воспоминаниями о первом голосовании на выборах

DJ Грув поделился воспоминаниями о первом голосовании на выборах

Музыкант Евгений Рудин, известный под творческим псевдонимом DJ Грув, поделился воспоминанием о своем первом голосовании.

Сообщает «Инфореактор».

Рудин рассказал, что очень хорошо помнит как голосовал впервые, потому что возвращался с гастролей в Москву с другими музыкантами и все чуть не опоздали в избирательный участок. Он рассказал, что вся группа очень переживала из-за того, что участки скоро должны закрыться и никто не успеет проголосовать. Как только их самолет приземлился, они разъехались по районам, в которых каждый был прописан для того, чтобы проголосовать.

Музыкант отметил, что он успел попасть на свой избирательной участок и смог принять участие в выборах, по его словам, кто-то из друзей проголосовать не успел. Люди, у которых плотный график не всегда зависят от себя и бывает сложно успеть все, что планируешь. Рудин заявил, что не пропустил ни одни выборы в своей жизни и добавил, что в этом году система прикрепления к участку по месту жительства была значительно упрощена. Теперь можно выбрать любой удобный для голосования участок, воспользовавшись сайтом gosuslugi.ru.

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #общество #весь мир #музыкант #выборы - 2018
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