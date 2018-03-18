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21:25   18 Марта 2018
Весь мир
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Не опять, а снова. Поедут ли туристы дорогой Египет

Не опять, а снова. Поедут ли туристы дорогой Египет

Российские туристические компании возобновили продажу туров в Каир. Станет ли Египет в индустрии отдыха снова конкурентоспособным корреспондент ИА «Политика Сегодня» узнал у экспертов.

13 марта «Аэрофлот» сообщил о возобновлении рейсов из Москвы в Каир и обратно. Первый рейс полетит в начале апреля, но уже понятно, что до курортных городов добраться будет проблематично. До курортов туристы смогут ездить либо трансфером через Синайскую пустыню, либо самостоятельно внутри страны. 

По информации туроператоров, туристы уже интересуются путевками. Но с учетом того, что рейсы непрямые, желающих оформить путешествие не так много. Говорить о том, составит ли снова Египет конкуренцию другим туристическим странам, рано. Так считает член ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин.

«Если сравнивать конкуренцию среди международных путешествий, то пока статистики никакой нет из-за отсутствия прямых перевозок до курортов. Когда чартерные рейсы возобновятся, тогда и можно будет между собой сравнивать международные направления», - объясняет эксперт.

Не опять, а снова. Поедут ли туристы дорогой Египет

Стоимость такого путешествия будет дороже, чем до закрытия авиасообщения. Причина этому - сложная логистика. Туристам придется переплачивать стоимость трансфера до места назначения. Чартерные рейсы обычно на 20-30% дешевле. 

«Если говорить о стоимости, то она сейчас выше, чем до закрытия. Средняя стоимость на одну неделю для двоих в пятизвездочный отель - 1000–1300 долларов. Цены выше, чем были до прекращения путешествий. Повышение стоимости связано с непрямым перелетом», - поделился член ассоциации туроператоров.

Станет ли теперь туристов меньше на отечественных курортах, сказать нельзя. Внутренний туризм стоит особняком. Эксперт полагает, что сравнивать внутренний и внешний туризм невозможно. 

«Есть внутренний туризм, а есть международный. Они совершенно друг от друга независимы. И в абсолютном количестве путешествий по России гораздо больше, чем всех выездных», - подытожил Горин.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Египтом приостановили после террористического акта 31 октября 2015 года. Самолет российской авиакомпании «Когалымавиа» потерпел крушение на Синайском полуострове. 

Автор: Виктория Болконская
#египет #туризм
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