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17:44   18 Марта 2018
Россия
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Издание без моральных принципов: власти ХМАО пожаловались на портал, позволивший себе клевету

Издание без моральных принципов: власти ХМАО пожаловались на портал, позволивший себе клевету

Власти ХМАО обратились к Федеральному агентству новостей после того, как издания Znak опубликовало материал о том, что руководство одного из районов округа якобы заставляло детей из кружка по видеосъемке, снимать агитационные сюжеты про выборы-2018. Издание, по словам чиновников, откровенно лжет и передергивает факты.

Как пишет агентство, издание Znak рассказало, что в ХМАО начинающих блогеров якобы учат снимать агитационное видео про выборы президента. Znak заявляет, что «оппозиционно настроенные родители» обратились в редакцию с жалобами о том, что их детей эксплуатируют для политической агитации. Сообщается, что к проекту были подключены дети из сел Ханты-Мансийского района — Батово, Кышика, Выкатного, Шапши, Сибирского.

По словам представителя районной администрации Натальи Золотухиной, Ханты-Мансийский район действительно проводит большую работу с детьми для того, чтобы помогать им развиваться по всем направлениям. Она пояснила: те дети, которые снимали ролики о выборах — это школьники, которые хотят посвятить свою взрослую жизнь журналистике. Разумеется, дети не должны были, да и, как молодые журналисты, не могли пройти мимо самого значительного события в жизни страны.

Однако в Znak намерено, по мнению Золотухиной, написали материал с такой подачей, будто детей заставляют участвовать в продвижении конкретных политических интересов.

«В пятницу мне на работу позвонила журналистка Znak и стала задавать вопросы про детей-блогеров. В частности, она интересовалась не заставляет ли их кто-то делать это против воли? Я объяснила, что эти школьники мечтают связать свою жизнь с журналистикой, а мы помогаем им реализовать их мечту. И занятия блогерством — делом добровольные», рассказывает Золотухина.

Потом журналистка спросила, действительно ли школьники снимали видеоролики про выборы. Чиновница ответила, что они действительно участвовали в акции «Я иду на выборы». Детям было предложено снять видеоролики о том, почему важно прийти и проголосовать. Двое из детей проявили к интерес к этой задаче и приняли участие в акции. Они сняли ролики, а мы сделали «репосты» на своей официальной странице в «ВКонтакте». Также Золотухину спросили, какое вознаграждение получают дети участие в таких мероприятиях. Она пояснила, что школьники получают благодарственные письма и грамоты.

«Znak все извратил, вывернул наизнанку, представил историю в крайне негативном свете. У этого желтого издания отсутствуют моральные принципы. Из-за подобных статей дети могут утратить веру в честность и справедливость. Остается верить, что мы сумеем вырастить поколение честных журналистов», — сказала Золотухина.

По ее словам, статью про «вброс» детей-блогеров «оценили» в 50 тысяч рублей. По словам Золотухиной, она проконсультировалась у сотрудников правоохранительных органов, спросив совета в правовом поле по данному вопросу. Ей сказали, что портал может удалить статью, за 50-150 тысяч рублей, потому что именно столько стоят статьи, связанные с выборами президента.

Автор: Вячеслав Каширин
#россия #политика #блогеры #хмао #выборы2018
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