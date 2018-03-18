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 Выборы-2018: явка в Тыве на 18:00 превысила 83 процента

Выборы-2018: явка в Тыве на 18:00 превысила 83 процента
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

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17:36   18 Марта 2018
Россия
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И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

Регионы центральной части России, в том числе Москва, не стали исключением в общем тренде выборов 18 марта 2018 года. Как и в подавляющем количестве областей, республик, краев и округов, здесь зафиксирован рост явки.

Бойкот, к которому пытались призвать некоторые политики в России и за рубежом, провалился полностью. Еще до выборов отдельные «эксперты» утверждали, что россияне устали от политики, в выборы не верят, а походу на избирательный участок предпочтут диван в своей квартире. Тем более, весна подзадержалась – холодно.

Но мороз и солнце людей от участия в выборах не остановил. Уже с утра было известно, что Дальний Восток и Сибирь бьют рекорды явки. По сравнению с 2012 годом увеличилось число пришедших на выборы избирателей и в Уральском федеральном округе. От Кавказа подвоха никто не ждал – на выборы здесь всегда ходят.

Но что скажет Центр? Окажется ли протестной Москва? Мобилизуется ли Санкт-Петербург? Первые данные – Центризбирком приводит их на 10 утра – уже опровергли прогнозы скептиков. Данные на 12:00 подтвердили, что явка растет, а на 15:00 стало окончательно понятно – и Москва проснулась, и весь Центр, и Санкт-Петербург.

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

В столице по данным на 15:00 явка превысила 40%, что почти на 6% больше, чем в это же время на выборах 2012 года. Чуть меньше явка зафиксирована в Санкт-Петербурге – 38,99%, но и это больше, чем в 2012-м – 32,96%. В Нижегородской области рост явки составил около 4% – 48,35% к 44,14 в 2012 году.

Чувашская республика показала наивысшую явку по всей России – 71,76% и при этом большой рост (в 2012-м на 15:00 было 53,75%). В Центральном федеральном округе, а помимо Москвы это Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославские области, рост явки зафиксирован во всех без исключения регионах.

В наибольшей степени активность избирателей повысилась в Калужской, Липецкой и Тамбовской областях – более 10%. Следующие данные по явке – на 18:00 – поступят уже ближе к окончанию голосования. Последней завершит выборы Калининградская область – в 21:00 по Москве. И лишь после этого станет известна окончательная явка.

И Москва проснулась! Рост явки зафиксирован по всей России

Но тенденция уже необратима – голосующих стало больше. Интерес к выборам не пропал. Граждане России выбирают будущее, и хотят в этом выборе принимать самое непосредственное участие.

Автор: Петр Михайлов
#избиратели #явка #выборы2018
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