Свыше 2,5 миллионов человек проголосовали на выборах президента в Подмосковье
Председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова сообщила, что явка избирателей в Подмосковье на выборах президента РФ достигла показателя 43,9 процентов к трем часа дня.
Коновалова назвала лидеров Подмосковья по статистике явки на президентские выборы, ими оказались Восход (59,47%), Лосино-Петровский (57,05%) и Молодежный (56,01%). Наименьшее число избирателей отдали голоса на участках в Жуковском, Люберцах и Волоколамске — 35%.
Ранее стало известно, что в 12 часов дня по московскому времени явка в Подмосковье достигла 23 процентов. На участках проголосовали 1,2 миллионов российских граждан, вне помещений проголосовали 19 тысяч избирателей.
В настоящий момент число проголосовавших избирателей в Подмосковье составляет 2 511 445 человек.
«Избиратели в Подмосковье молодцы», — заключила Коновалова.
Напомним,что во время проведения предыдущих выборов президента явка избирателей в Подмосковье к 15.00 составила 40%.