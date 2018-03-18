Свыше 2,5 миллионов человек проголосовали на выборах президента в Подмосковье

Председатель избирательной комиссии Московской области Ирина Коновалова сообщила, что явка избирателей в Подмосковье на выборах президента РФ достигла показателя 43,9 процентов к трем часа дня.

Коновалова назвала лидеров Подмосковья по статистике явки на президентские выборы, ими оказались Восход (59,47%), Лосино-Петровский (57,05%) и Молодежный (56,01%). Наименьшее число избирателей отдали голоса на участках в Жуковском, Люберцах и Волоколамске — 35%.

Ранее стало известно, что в 12 часов дня по московскому времени явка в Подмосковье достигла 23 процентов. На участках проголосовали 1,2 миллионов российских граждан, вне помещений проголосовали 19 тысяч избирателей.

В настоящий момент число проголосовавших избирателей в Подмосковье составляет 2 511 445 человек.

«Избиратели в Подмосковье молодцы», — заключила Коновалова.

Напомним,что во время проведения предыдущих выборов президента явка избирателей в Подмосковье к 15.00 составила 40%.