Выборы-2018: посол РФ в США открыл голосование в дипмиссии в Вашингтоне

В Соединенных Штатах досрочно проголосовали 982 россиянина. Посол РФ в США Анатолий Антонов в воскресенье, 18 марта, открыл избирательный участок в дипмиссии в Вашингтоне.

Российский дипломат поздравил всех с началом работы и отметил, что избиратели приходят с раннего утра, поэтому одна из урн через час после открытия участка заполнилась примерно на четверть. Комиссия в посольстве РФ в Вашингтоне получила более 13 тысяч бюллетеней.