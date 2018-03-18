Выборы-2018: посол РФ в США открыл голосование в дипмиссии в Вашингтоне
В Соединенных Штатах досрочно проголосовали 982 россиянина. Посол РФ в США Анатолий Антонов в воскресенье, 18 марта, открыл избирательный участок в дипмиссии в Вашингтоне.
Российский дипломат поздравил всех с началом работы и отметил, что избиратели приходят с раннего утра, поэтому одна из урн через час после открытия участка заполнилась примерно на четверть. Комиссия в посольстве РФ в Вашингтоне получила более 13 тысяч бюллетеней.
????????Polling station 8273 in Washington, DC is now open! pic.twitter.com/KlocVPn61f— Russia in USA ???????? (@RusEmbUSA) March 18, 2018