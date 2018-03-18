Выборы-2018: почти тысяча россиян проголосовали в Лондоне
Избирательные участки открыли в Лондоне и Эдинбурге в восемь утра по местному времени.
Представитель лондонского участка сообщил, что по состоянию на три часа дня по московскому времени проголосовали 970 человек. По его словам, поток россиян не уменьшается. Выборы российского лидера проходят в воскресенье, 18 марта. На пост претендуют восемь кандидатов.
Идёт голосование на выборах Президента России в Лондоне. Участок открыт до 20:00 #ВаженКаждыйГолос https://t.co/DELGqrMB4k Voting underway at the Russian Presidential election at the London polling station pic.twitter.com/6OM1jByglw— Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 18, 2018