Выборы-2018: почти тысяча россиян проголосовали в Лондоне

Избирательные участки открыли в Лондоне и Эдинбурге в восемь утра по местному времени.

Представитель лондонского участка сообщил, что по состоянию на три часа дня по московскому времени проголосовали 970 человек. По его словам, поток россиян не уменьшается. Выборы российского лидера проходят в воскресенье, 18 марта. На пост претендуют восемь кандидатов.