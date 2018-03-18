Более 13 тысяч человек пришли на выборы президента РФ в Эстонии

Посол РФ в Эстонии Александр Михайлович Петров сообщил, что по состоянию на 12 часов по местному времени явка по всей стране составила около 13 тысяч человек.

Петров, рассказал, что на избирательных участках в Эстонии сохраняется высокая активность. Уже проголосовали свыше 13 тысяч избирателей. В настоящий момент явка уже превысила показатели полуторагодовалой давности выборов в Государственную Думу. Явка на выборах в Госдуму в 2016 году составила около 11 тысяч человек. До окончания выборов президента РФ в Эстонии еще семь часов.

Для российских граждан в Эстонии организовали девять избирательных участков, из них четыре расположены в Таллине, четыре в Нарве и один в Тарту. Все избирательные участки в Таллине будут открыты в историческом центре города, в здании посольства России в Эстонии. В Нарве голосование проводят в здании генконсульства, а в Тарту – в канцелярии консульского отдела посольства.