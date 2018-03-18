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Националисты забросали яйцами здание генконсульства России в Киеве

Националисты забросали яйцами здание генконсульства России в Киеве

 Выборы-2018: явка в Тыве на 18:00 превысила 83 процента

Выборы-2018: явка в Тыве на 18:00 превысила 83 процента
СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

СММ ОБСЕ ведет усиленное патрулирование диппредставительств РФ на Украине

 Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ
ПА ОБСЕ обеспокоена тем, что граждан РФ на Украине не допускают на избирательные участки

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 Посол РФ в Германии поблагодарил избирателей за патриотический порыв

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17:04   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Более 13 тысяч человек пришли на выборы президента РФ в Эстонии

Более 13 тысяч человек пришли на выборы президента РФ в Эстонии

Посол РФ в Эстонии Александр Михайлович Петров сообщил, что по состоянию на 12 часов по местному времени явка по всей стране составила около 13 тысяч человек. 

Петров, рассказал, что на избирательных участках в Эстонии сохраняется высокая активность. Уже проголосовали свыше 13 тысяч избирателей. В настоящий момент явка уже превысила показатели полуторагодовалой давности выборов в Государственную Думу. Явка на выборах в Госдуму в 2016 году составила около 11 тысяч человек. До окончания выборов президента РФ в Эстонии еще семь часов.

Для российских граждан в Эстонии организовали девять избирательных участков, из них четыре расположены в Таллине, четыре в Нарве и один в Тарту. Все избирательные участки в Таллине будут открыты в историческом центре города, в здании посольства России в Эстонии. В Нарве голосование проводят в здании генконсульства, а в Тарту – в канцелярии консульского отдела посольства. 

 

Автор: Екатерина Розина
#россия #эстония #политика #общество #весь мир #явка #выбор 2018
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