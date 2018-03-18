ЦИК опубликовал статистику явки избирателей

Во многих регионах данные явки достигают свыше 50 процентов.

ЦИК опубликовал данные статистики на три часа дня по московскому времени. Лидером по кличеству проголосовавших избирателей стала Чувашская Республика, показатель которой достиг к трем часа дня 71,76 процентов. В Ямало-Ненецком автономном округе проголосовало уже 69,93 процентов избирателей и в Чеченской республике — 68,56 процентов.

Ранее Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова сообщала о том, что явка россиян в воскресенье, 18 марта, к десяти утра оказалась самой высокой за последние 18 лет. Она добавила, что по состоянию на десять утра по московскому времени явка избирателей составила 16,91%. В 2000 году этот показатель составил 6,36%, в 2004 году — 8,01%, в 2008 году — 8,94%, а в 2012 году — 6,53%, уточнила глава ЦИК РФ.

Статистика по всем регионам Российской Федерации опубликована на официальном сайте ЦИК.