Выборы-2018: турецкий эксперт отметил высокую активность избирателей
Доцент кафедры ГМУ в Культурном университете Стамбула Седат Кара наблюдает за президентскими выборами в Новосибирске.
По его словам, турецкая избирательная система очень похожа на российскую. Седат Кара отметил, что большего всего его поразила явка избирателей и количество наблюдателей. На одном из участков он встретился с официальными наблюдателями из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
«Мы немного побеседовали с наблюдателями от оппозиции. На тот момент никто не заметил нарушений», — добавил Седат Кара.
Василий Лихачев: на выборах Президента России работают 1529 международных наблюдателей из 115 стран и 14 международных организаций. Международные эксперты работают в 59 субъектах Российской Федерации. pic.twitter.com/UxoQEMTpIU— ЦИК России (@CIKRussia) March 18, 2018