Выборы-2018: турецкий эксперт отметил высокую активность избирателей

Доцент кафедры ГМУ в Культурном университете Стамбула Седат Кара наблюдает за президентскими выборами в Новосибирске.

По его словам, турецкая избирательная система очень похожа на российскую. Седат Кара отметил, что большего всего его поразила явка избирателей и количество наблюдателей. На одном из участков он встретился с официальными наблюдателями из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Мы немного побеседовали с наблюдателями от оппозиции. На тот момент никто не заметил нарушений», — добавил Седат Кара.