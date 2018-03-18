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16:38   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Выборы-2018: турецкий эксперт отметил высокую активность избирателей

Выборы-2018: турецкий эксперт отметил высокую активность избирателей

Доцент кафедры ГМУ в Культурном университете Стамбула Седат Кара наблюдает за президентскими выборами в Новосибирске.

По его словам, турецкая избирательная система очень похожа на российскую. Седат Кара отметил, что большего всего его поразила явка избирателей и количество наблюдателей. На одном из участков он встретился с официальными наблюдателями из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Мы немного побеседовали с наблюдателями от оппозиции. На тот момент никто не заметил нарушений»,  — добавил Седат Кара.

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #новосибирск #общество #выборы2018
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