Явка избирателей в Москве на 15:00 составила 40 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Москве к 15:00 составила 40,06 процента. На прошлых президентских выборах — в 2012 году — явка к тому же времени составляла 34,04 процента.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов сообщил журналистам, что наибольшая активность избирателей зафиксирована в районах Люблино, Савелки, Восточном районе, Капотне, Старом Крюково. В первых двух по состоянию на 15:00 пришло свыше 48% избирателей. В остальных — свыше 46%.