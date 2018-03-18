Выборы Президента 2018
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Выборы-2018: почти тысяча россиян проголосовали в Лондоне

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Форс-мажор: в ЦИК рассказали, как решается проблема с закончившимися бюллетенями

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Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

Миротворцы в Приднестровье проголосовали на выборах президента РФ

 Партия Саакашвили на митинге в Киеве требует отставки президента Порошенко

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Посол РФ в Германии поблагодарил избирателей за патриотический порыв

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 Явка на выборах президента России в КНДР составила 100%

Явка на выборах президента России в КНДР составила 100%
16:30   18 Марта 2018
Россия
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Явка избирателей в Москве на 15:00 составила 40 процентов

Явка избирателей в Москве на 15:00 составила 40 процентов

Явка избирателей на выборах президента РФ в Москве к 15:00 составила 40,06 процента. На прошлых президентских выборах — в 2012 году — явка к тому же времени составляла 34,04 процента.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов сообщил журналистам, что наибольшая активность избирателей зафиксирована в районах Люблино, Савелки, Восточном районе, Капотне, Старом Крюково. В первых двух по состоянию на 15:00 пришло свыше 48% избирателей. В остальных — свыше 46%.

Автор: Вячеслав Каширин
#москва #россия #политика #явка #выборы2018
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