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Посол РФ в Германии поблагодарил избирателей за патриотический порыв

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16:15   18 Марта 2018
Выборы президента 2018
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Посол РФ в Германии поблагодарил избирателей за патриотический порыв

Посол РФ в Германии поблагодарил избирателей за патриотический порыв

Посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил о высокой явке на выборах президента РФ на территории ФРГ. Сообщает РИА Новости.

К 12 часам (по московскому времени — прим.ред) на территории Германии проголосовали 16 тысяч россиян, из них 10,5 тысяч волеизъявлений поступили досрочно.

Нечаев сообщил, что в Берлине к 10 утра во всех избирательных участках Германии проголосовало пять с половиной тысяч избирателей. Он уточнил, что эта статистика вдвое превышает ту, что была на парламентских выборах в 2016 году.

Посол отметил высокую гражданскую сознательность, ответственность российских граждан. Он рассказал, что много избирателей пришли голосовать с маленькими детьми, также в выборах принимают участие много пожилых граждан и немало людей с ограниченными возможностями. Он добавил, что ценит проявленную гражданскую позицию и поблагодарил соотечественников за патриотический порыв.   Президентские выборы РФ в Германии проходит активно, у входа в посольство желающие проголосовать образовали очередь длиной около ста метров.

Посол заявил, что за исключением маленького технического эксцесса единичного характера, нарушений пока нет, выборы проходят спокойно.

Автор: Екатерина Розина
#россия #германия #весь мир #выборы - 2018
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