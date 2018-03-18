Выборы-2018: 45 процентов избирателей проголосовали в Кабардино-Балкарии

Избирательная комиссия Кабардино-Балкарии сообщила, что на 12:00 по московскому времени в республике проголосовали 45% избирателей.

Представитель избиркома уточнил, что жалобы на нарушения не поступали. Президентские выборы стартовали в России в воскресенье, 18 марта. Россияне выбирают лидера страны из восьми кандидатов.