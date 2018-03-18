Выборы-2018: КПРФ обвинила штаб Навального в Нижнем Новгороде в нарушениях

Глава фракции КПРФ в Законодательном собрании Нижегородской области Владислав Егоров заявил журналистам в ситуационном центре при Общественной палате, что его наблюдатели не смогли попасть на участки из-за того, что на ряде участков их места заняли «некие псевдонаблюдатели от штаба Навального».

Он отметил, что «псевдонаблюдатели» использовали поддельные направления. КПРФ обратилась в областной избирком и МВД. К полудню наблюдателей от штаба Навального удалили с участков. По словам Егорова, что речь идет о десятках таких нарушений – в Нижнем Новгороде, Арзамасском, Павловском и Кстовском районах.

В настоящее время наблюдатели от КПРФ присутствуют практически на всех участках. По их данным, явка на нынешних выборах выше, чем на предыдущих.