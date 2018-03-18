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17:10   18 Марта 2018
Россия
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Дело техники. Как в Люберцах поймали нарушителей на выборах

Дело техники. Как в Люберцах поймали нарушителей на выборах

В ОП потребуют от полиции расследовать инцидент, чтобы виновные понесли наказание.

Избирательная комиссия Московской области оперативно отреагировала на вброс бюллетеней в стационарную урну на участке №1480 в Люберцах. Председатель комиссии Ирина Коновалова рассказала, что нарушение обнаружили, благодаря камерам видеонаблюдения. 

«Вброс производился в районе 9 часов утра, сейчас стационарная урна опечатана. Бюллетени будут признаны недействительными. На участок доставлена резервная урна, в нее будет проходить голосование. Председатель комиссии и член комиссии с правом решающего голоса, которые принимали участие в этом безобразии, отстранены от работы», — сказала Коновалова. 

Подробности происшествия сообщил корреспонденту ИА «Политика Сегодня» заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев. По его словам, в палате внимательно изучили произошедшее. Выяснилось, что члены участковой избирательной комиссии, которые совершили вброс, дождались, когда наблюдатель от Общественной палаты отлучится в туалет. При этом одна из членов УИК караулила на входе, пока вторая вбрасывала бюллетени. 

«Наглое грубое нарушение. Чистейшая уголовка. Мы посмотрели видеозапись камер наблюдения. На место оперативно выехала мобильная группа Общественной палаты Московской области. Даже не понятно, чем руководствовались члены избирательной комиссии, которые в этом участвовали. Мы будем требовать от правоохранительных органов до конца расследовать инцидент, чтобы виновные понесли наказание», — сказал Григорьев.

На место также прибыли сотрудники полиции. По данным подмосковного Избиркома, голосование на участке продолжается. От работы отстранены два члена участковой избирательной комиссии. 

Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #общественная палата #люберцы #выборы2018
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